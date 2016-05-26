العملة الصينية تتراجع للمركز 6 في المدفوعات العالمية

قالت منظمة خدمات التحويلات المالية حول العالم (سويفت) اليوم الخميس، إن اليوان الصيني هبط في أبريل إلى المركز السادس بين العملات الأكثر استخداما في المدفوعات العالمية من حيث القيمة، بحصة سوقية بلغت 1.82%.



وكان اليوان قد قفز إلى المرتبة الرابعة في أغسطس الماضي، لكنه فقد تدريجيا قوة الدفع الصعودية مع انحسار شهية المستثمرين لاستخدام العملة الصينية أو الاحتفاظ بها، بسبب تقلبات سعر الصرف وتباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وتأتي "العملة الحمراء" الآن بعد الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والدولار الكندي.



وقالت "سويفت" إنه في المجمل تراجعت قيمة المدفوعات باليوان في أبريل بنسبة 7.73% عن الشهر السابق، في حين انخفض إجمالي المدفوعات بجميع العملات 4.6%.