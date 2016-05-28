يلين: رفع الفائدة إجراء مناسب في الشهور القادمة

قال رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين الجمعة إن من المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة "في الشهور القادمة" إذا انتعش النمو الاقتصادي كما هو متوقع واستمر نمو الوظائف.



وقالت يلين في تصريحات في بوسطن "يواصل الاقتصاد التحسن... ويبدو أن النمو ينتعش".



وأضافت "إذا استمر هذا وواصلت سوق العمل التحسن.. وهو ما أتوقع حدوثه... ستكون مثل هذه الخطوة مناسبة في الشهور القادمة".