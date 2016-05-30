"كي كيوسك" أول جهاز دفع ذاتي إلكتروني في السعودية قريبا

أعلنت شركة كي بي اس أنها ستقدم خدماتها قريبا على جهاز كي كيوسك في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع مجموعة البقشان. وشركة كي بي اس "KeyBS" هي شركة إماراتية رائدة تعمل في تقديم و توفير مجموعة شاملة من الحلول والوسائل التقنية لخدمات الدفع و التحويل الإلكتروني.

وقد استطاعت شركة كي بي اس "KeyBS" أن تتطور ذاتيا في وقت قياسي مدته 5 سنوات لتصل الى مرحلة رائدة في عالم خدمات الدفع الالكتروني وأن تقدم حلولها في قارتي آسيا وإفريقيا وتحديدا في منطقة الخليج العربي بداية من دولة الإمارات العربية المتحدة، مرورا بدولة قطر، انتهاء بمملكة البحرين، وكما أنها تقدم خدماتها في بعض الدول الإفريقية مثل دولة جنوب إفريقيا وأنغولا وزمبابوي.

وتقدم شركة كي بي اس "KeyBS" مجموعة كاملة من الخدمات المتخصصة في عمليات الدفع الالكتروني من خلال عدة وسائل أهمها أجهزة الدفع الذاتي كي كيوسك "KeyKIOSK" و البوابات الالكترونية و تطبيقات الموبايل.

ومن خلال هذه الوسائل تقدم كي بي اس "KeyBS" العديد من الخدمات الالكترونية كخدمات الحكومة الالكترونية و خدمات تحويل الأموال و دفع الفواتير و تعبئة الرصيد للهواتف النقالة و خدمات دفع بطاقات الائتمان و دفع اشتراكات التلفزيون و الانترنت و شحن بطاقات المواصلات والعديد من الخدمات الأخرى.

الجدير بالذكر أن جهاز كي كيوسك "KeyKIOSK" هو أول جهاز دفع الكتروني ذاتي الكتروني في المملكة و هو جهاز دفع تم تصميمه بأدق التفاصيل و أعلى الامكانيات التكنولوجية ليتم استخدامه بسهولة و بعدة لغات من قبل كافة شرائح المجتمع و ذلك من أجل تسهيل عمليات الدفع والتحويل بكل أنواعه للمواطنين.

جهاز كي كيوسك "KeyKIOSK" مصمم بشكل و حجم متميز و عملي و يتم توزيعه في الكثير من الأماكن العامة و الدوائر الحكومية و المراكز التجارية و غيرها.

وتسعى كي بي اس "KeyBS" لان تكون شركة عالمية و من أوائل الشركات العربية التي تصدر التكنولوجيا للعالم الغربي مثل الولايات المتحدة الأميركية و المملكة المتحدة و لدول اسيا مثل سنغافورا و ماليزيا.

وتعتزم كي بي اس "KeyBS" المشاركة في معرض البطاقات و المدفوعات المقام في مركز دبي التجاري العالمي في 31 أيار و1 حزيران 2016 لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم أجهزة الدفع الذاتي و خدمات المدفوعات و التحويلات المالية الالكترونية.

