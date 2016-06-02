ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 17.521 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري يوم أمس الأربعاء إن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 17.521 مليار دولار في نهاية مايو مقارنة مع 17.011 مليار دولار في نهاية أبريل. ويعني ذلك أن احتياطيات مصر من العملة الصعبة زادت نحو 510 ملايين دولار في مايو.



وكانت الاحتياطيات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011.

