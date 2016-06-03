1.6 ترليون ريال قروض القطاعين الحكومي والخاص بالسعودية

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفاع إجمالي القروض التي منحتها البنوك للقطاع الحكومي والخاص بنهاية إبريل 2016 إلى 1608 مليارات ريال، مقارنة بنحو 1391 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 16%.

ونقلت "الرياض" أن القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية للقطاع الخاص، ارتفعت بنهاية أبريل 2016 لتصل إلى 1422 مليار ريال، بارتفاع قدره 10%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت آنذاك 1292 مليار ريال، فيما بلغت القروض الممنوحة للقطاع الحكومي نحو 186.4 مليار ريال، بارتفاع قدره 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.