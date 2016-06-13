QNB يستعد لأكبر إصدار مالي بقيمة 10 مليارات ريال

أعلنت مجموعة بنك QNB القطري أنها أتمت إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 10 مليارات ريال، أو ما يساوي مليارين وسبع مئة وخمسين مليون دولار من خلال اكتتاب خاص. وهو أول إصدار من نوعه للمجموعة والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكر بيان صحافي للمجموعة اليوم، أن الإصدار يهدف لتعزيز الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وسيستخدم لدعم النمو المستقبلي. يشار إلى أن البنك كان قد رتب قرضا بقيمة مليارين ومئتين وخمسين مليون يورو، لأجل ثلاث سنوات خلال الشهر الماضي. إضافة إلى إصدار بقيمة مليار ومئة مليون دولار من السندات بفائدة متغيرة، ولأجل سنتين في شهر أبريل.