اندماج أبوظبي الوطني بالخليج الأول سيخلق أكبر كيان مالي

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة، أن كلا من بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول يجريان محادثات أولية للمضي في صفقة اندماج، ستفضي إلى تشكيل أضخم كيان مالي في الشرق الأوسط.

وبأصول تبلغ نحو 170 مليار دولار سيتخطى الكيان المزمع إنشاؤه بنك قطر الوطني الذي يعد حاليا أضخم مصرف في المنطقة، بحسب الوكالة.

وفي حال تم المضي في الصفقة، ستشكل أكبر عملية اندماج في الإمارات منذ إعلان بنك دبي الوطني وبنك الإمارات تشكيل كيان واحد في 2007، وهناك دعوات في البلاد لمزيد من الاندماجات باعتبار وجود عدد كبير من البنوك لخدمة نسبة قليلة من السكان.