4.2 تريليونات حجم التحويلات بين بنوك الإمارات في 5 أشهر

أظهرت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية "UAEFTS" قفز خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مرتفعاً إلى 4 تريليونات و223.36 مليار درهم مقابل نحو 2.58 تريليون درهم في الفترة نفسها من عام 2015 بارتفاع بلغت قيمته نحو 1.64 تريليون درهم بنمو كبير بلغت نسبته 63.7%.

وأوضحت أن إجمالي قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر النظام ارتفع من نحو 769.23 مليار درهم في يناير إلى 833.89 مليار درهم في فبراير بارتفاع شهري بلغت قيمته 64.66 مليار درهم بنمو نسبته 8.41%، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وواصلت الارتفاع إلى 887.53 مليار درهم في مارس 2016 بارتفاع شهري بلغت قيمته 53.64 مليار درهم بنمو نسبته 6.43% ثم بلغت 863.12 مليار درهم في أبريل بانخفاض شهري بلغت قيمته 24.41 مليار درهم بنمو 2.75%، لتعاود الارتفاع في نهاية مايو 2016 بنحو 869.59 مليار درهم بزيادة قيمتها 6.47 مليارات درهم بنمو 0.75%.

شيكات

وفي سياق متصل، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة لمقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2016 نحو 668.62 مليار درهم قيمة 13.54 مليون شيك.

وبلغ المتوسط الشهري للشيكات المقدمة خلال تلك الفترة 2.79 مليون شيك بقيمة 133.72 مليار درهم، مقابل 689.17 مليار درهم قيمة 13.77 مليون شيك بمتوسط شهري بلغ 2.75 مليون شيك بقيمة 137.84 مليار درهم خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2015.

المرتجعة

ووفقاً للإحصاءات فقد انخفضت نسبة عدد الشيكات المرتجعة إلى إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة من 4.8% في شهر يناير إلى 4.5% في شهر فبراير واستقرت عند 4.5% في شهر مارس 2016 ثم انخفضت في أبريل بصورة ملحوظة إلى 4.2% وارتفعت بصورة طفيفة إلى 4.3% بنهاية مايو.

تطورات

وارتفع عدد الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال مايو إلى 121.24 ألف شيك بقيمة 6.09 مليارات درهم بعد أن انخفض خلال أبريل إلى 112.16 ألف شيك بقيمة 5.72 مليارات درهم مقابل 124.33 ألف شيك بقيمة 6.74 مليارات درهم خلال شهر مارس.

إيداعات

وذكرت إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي بلغت خلال الشهور الخمسة الأولى من 2016 نحو 103.82 مليارات درهم منها 103.8 مليارات درهم ورقية و20.33 مليون درهم معدنية مقابل 105.31 مليارات درهم منها 105.29 مليارات ورقية و16.47 مليون معدنية خلال الفترة نفسها من عام 2015.

سحوبات

بلغ إجمالي قيمة المبالغ النقدية التي تم سحبها من المصرف المركزي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 106.91 مليارات درهم منها 106.86 مليارات درهم ورقية و49.3 مليون درهم معدنية مقابل 102.3 مليار درهم منها نحو 102.27 مليار درهم ورقية و57.5 مليون درهم معدنية خلال الفترة نفسها من عام 2015.