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ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو

المصدر: فرانكفورت - رويترز
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قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، إن الفائض في ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو ارتفع في أبريل، في حين سجل صافي استثمارات المحافظ زيادة كبيرة.

وارتفع الفائض في ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى 36.2 مليار يورو، بعد التعديل في أبريل من 26.3 مليار يورو في الشهر السابق، في حين قفزت استثمارات المحافظ إلى 118.1 مليار يورو قبل التعديل من 9.9 مليار يورو.

وعلى مدى 12 شهرا، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ارتفاعاً من 2.8% قبل عام.

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