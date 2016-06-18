السعودية الأولى خليجيا بـ2.2 تريليون ريال أصول بنكية

بلغت قيمة موجودات المصارف الخليجية المدرجة، بحسب بيانات الربع الأول من العام الجاري 7.14 تريليون ريال (1.90 تريليون دولار)، أما رؤوس أموالها فقد بلغت قيمتها 325.2 مليار ريال (86.7 مليار دولار)، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

ويبلغ عدد المصارف المدرجة 70 مصرفا، موزعة كالتالي: الإمارات 21 مصرفا (14 مصرفا مدرجا في سوق أبوظبي المالي، وسبعة في سوق دبي المالي)، تليها السعودية 12 مصرفا، والبحرين عشرة مصارف، والكويت عشرة مصارف، وعمان ثمانية مصارف، وقطر تسعة مصارف.

توزيع الموجودات

واستحوذت المصارف السعودية على 35 في المئة من إجمالي أصول المصارف الخليجية المدرجة بنحو 2.2 تريليون ريال (586 مليار دولار)، تليها مصارف الإمارات بنسبة 21 في المئة، بنحو 1.3 تريليون ريال (349 مليار دولار).

أما مصارف قطر فقد بلغت نسبة استحواذ 18 في المئة بنحو 1.1 تريليون ريال سعودي (307 مليارات دولار)، تليها مصارف الكويت بنسبة استحواذ قدرها 14 في المئة في نحو 905 مليارات ريال سعودي (241 مليار دولار). ويأتي بعد ذلك مصارف البحرين بنسبة استحواذ 7 في المئة تعادل نحو 472 مليار ريال سعودي (126 مليار دولار)، وأخيرا مصارف عمان بنسبة استحواذ قدرها 4 في المئة تعادل 262 مليار ريال (70 مليار دولار).

وتصدر المصارف الخليجية من حيث الموجودات بنك قطر الوطني بموجودات قيمتها 567 مليار ريال سعودي (151 مليار دولار)، يليه البنك الأهلي التجاري في السعودية بموجودات قيمتها 453 مليار ريال (121 مليار دولار)، ثم بنك الإمارات دبي الوطني بموجودات قيمتها 423 مليار ريال سعودي (113 مليار دولار)، ورابعا بنك أبوظبي الوطني، حيث بلغت قيمة أصوله 408 مليارات ريال سعودي (109 مليارات دولار)، وخامسا جاء مصرف الراجحي بموجودات قيمتها 323 مليار ريال (86 مليار دولار).