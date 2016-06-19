بنك البلاد يعلن طرح صكوك ثانوية بملياري ريال

أعلن بنك البلاد في السعودية، حصوله على موافقة مؤسسة النقد "ساما" بتاريخ 10 مايو 2016 على طرح صكوك ثانوية بقيمة لا تتجاوز ملياري ريال.

وقال البنك في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إن الطرح الخاص سيكون داخل السعودية، عبر إصدار مقترح لفترة استحقاق مدتها 10 سنوات.

ويتضمن الإعلان أحقية البنك في إعادة شراء (استرداد) هذه الصكوك بعد مضي 5 سنوات على إصدارها.

ويهدف الطرح إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، وكذلك دعم النمو في قاعدة الموجودات. كما يخضع الإصدار للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.