تعيين مستشارين لدمج أبوظبي الوطني والخليج الأول

أفادت وكالة بلومبيرغ نقلاً عن مصادرَ، إن UBS وبنكَ CREDIT SUISSE سيقدمان الاستشاراتِ لكل من بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، فيما يتعلقُ بمحادثات الاندماج المحتمل بينهما.

وسيكون CREDIT SUISSE الذراعَ الاستشارية لبنك أبوظبي الوطني، بينما سيعملُ UBS مع بنك الخليج الأول. يشار إلى أن البنكين كانا قد قلصا حجمَ أعمالِهما في منطقة الخليج منذ الأزمة العالمية.

الجدير بالذكر أن أبوظبي الوطني والخليج الأول يدرسان اندماجاً محتملا قد ينتج عنه أكبرُ كيانٍ مصرفي في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تبلغَ أصولُ الكيان الجديد 171 مليار دولار، وسيصبح الأضخمَ في منطقة الشرق الأوسط.