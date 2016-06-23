تغطية اكتتاب زيادة رأسمال "الكويت الوطني" بـ3 أضعاف

أعلن بنك الكويت الوطني عن تجاوز الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك نحو ثلاثة أضعاف الأسهم المطروحة والبالغة نسبتها 6.5%، حيث جاء حجم الطلب بنسبة 301.20%.

وكان البنك الوطني قد استدعى زيادة رأسماله بنسبة 6.5% في الفترة بين 18 مايو و16 يونيو 2016، وذلك عبر إصدار أسهم جديدة بقيمة 400 فلس للسهم الواحد ( بقيمة اسمية 100 فلس مضافاً إليها علاوة إصدار بقيمة 300 فلس، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل البنك قبل يوم استدعاء الزيادة).

كما سيتم رد فائض أموال الاكتتاب – إن وجدت – دون فوائد إلى المساهمين الذين كانوا قد دفعوا مقابل أسهم أكثر من تلك التي تم تخصيصها لهم.

وبهذه الزيادة في رأسمال البنك ومقدارها 137,584,292.800 دينار كويتي، يصبح رأسمال البنك المصدر والمدفوع مقداره 563.6 مليون دينار كويتي، الأمر الذي سيكون له تأثيره في تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وتعزيز متانة مركزه المالي، ومواصلة التوسعات الاستراتيجية داخل الكويت وخارجها، ودعم دوره الريادي في تمويل المشروعات الحيوية الكبرى.