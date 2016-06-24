المركزي الأوروبي مستعد لضخ السيولة تفاديا لاضطراب السوق

قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، إنه مستعد لضخ سيولة إضافية باليورو والعملات الأجنبية إذا اقتضت الضرورة ذلك، بعدما صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى اضطراب أسواق المال العالمية.

وقال المركزي الأوروبي في بيان: "عقب نتيجة الاستفتاء البريطاني يراقب البنك المركزي الأوروبي أسواق المال عن كثب، كما أنه على اتصال وثيق مع غيره من البنوك المركزية".

وأضاف: "البنك المركزي الأوروبي مستعد لضخ سيولة إضافية باليورو والعملات الأجنبية إذا لزم الأمر. سيواصل البنك المركزي الأوروبي القيام بمسؤولياته لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي في منطقة اليورو".