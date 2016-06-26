سوروس: خروج بريطانيا سيضرب اقتصادها ويفكك الاتحاد

دعا رجل الأعمال الملياردير الأميركي، جورج سوروس، إلى إعادة هيكلة جذرية للاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ عليه.

وعلّق سوروس على نتيجة الاستفتاء عقب صدورها قائلا إن الأسواق المالية ستبقى مضطربة خلال فترة التفاوض على آلية الخروج، والتي أشار إلى أنها ستكون طويلة ومعقدة، مضيفا أن العواقب ستكون مماثلة للأزمة المالية عامي 2007 - 2008.



وكان قد حذّر سوروس من أن خروج بريطانيا سيؤدي إلى تفكك في الاتحاد لا رجعة فيه، إضافة إلى أضرار في الاقتصاد البريطاني، حيث توقع هبوط الجنيه بنسبة 15% على الأقل، إلى ما دون الدولار و خمسة عشر سنتا.

لكن تأثير نتيجة الاستفتاء على الجنيه جاءت أفضل من توقعاته، حيث لم يهبط الجنيه إلى أدنى من مستوى 1.32 دولار.