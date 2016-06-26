ما الجديد في صفقة "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول"؟

قالت مصادر لوكالة "بلومبيرغ" إنه من غير المرجح أن يستحوذ بنك الخليج الأول على أبوظبي الوطني بل ستكون العملية من خلال اندماج متكافئ بين المصرفين.

علماً أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد، في ما يخص الشكل النهائي والهيكلي للصفقة، إلا أن المحادثات لا تزال مستمرة.

وأضافت الوكالة أن أبوظبي تدعم عملية اندماج البنكين رغبةً منها في تشكيل كيان مالي ضخم يمكنه أن أن ينافس إقليمياً ودولياً، وبالتالي التنافس مع بنك قطر الوطني الذي يعتبر الأضخم في المنطقة.

كما أنه من المتوقع أن يسهم هذا الاندماج في الاستفادة من عمليات الإقراض وانخفاض تكاليفه.