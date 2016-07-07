احتياطيات اليابان ترتفع لـ1.26 تريليون دولار

قالت وزارة المالية اليوم الخميس إن احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي ارتفعت إلى حوالي 1.265 تريليون دولار في نهاية يونيو/حزيران من 1.253 تريليون في نهاية مايو/أيار.

وأضافت الوزارة أن السلطات اليابانية لم تتدخل في سوق الصرف الأجنبي في الفترة من 30 مايو/أيار حتى الثامن والعشرين من يونيو/حزيران.

ومن ناحية أخرى قالت مصادر حكومية لرويترز إن مسؤولين من وزارة المالية اليابانية ووكالة الخدمات المالية وبنك اليابان المركزي يعتزمون عقد اجتماع صباح غد الجمعة لمناقشة الأسواق المالية.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يتبادلوا الآراء بما في ذلك كيف يجب على الحكومة أن ترد على الصعود الأخير في قيمة الين.

والمرة السابقة التي اجتمع فيها هؤلاء المسؤولون كانت في 25 يونيو/حزيران بعد موافقة بريطانيا في استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي.