138 مليار درهم استثمار بنوك الإمارات بأوراق أجنبية

أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أن البنوك العاملة بدولة الإمارات رفعت استثماراتها الأجنبية في الأوراق المالية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، بقيمة 9.69 مليار درهم، بنمو بلغت نسبته 7.5 %، ليصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية للبنوك في الأوراق المالية إلى 138.78 مليار درهم، بنهاية مايو الماضي.

وبلغت تلك الاستثمارات 138.35 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، بارتفاع 433 مليون درهم، بنمو شهري 0.31 %، ومقابل 111.4 مليار درهم بنهاية مايو 2015، بارتفاع في عام (من نهاية مايو 2015 حتى نهاية مايو 2016) بلغ 27.38 مليار درهم، بنمو سنوي 24.58%، بحسب صحيفة "البيان".

وأوضحت الإحصاءات أن الاستثمارات في الأوراق المالية، استحوذت على 27.61% من إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنهاية مايو 2016، الذي بلغ 502.61 مليار درهم، مقابل 25.83% من الإجمالي بنهاية العام الماضي، الذي بلغ 496.45 مليار درهم، و27.19% بنهاية أبريل 2016 من الإجمالي الذي بلغ 508.81 مليار درهم، ومقابل 21.62 % بنهاية مايو 2015 من الإجمالي الذي بلغ 521.31 مليار درهم.

وأشارت إلى أن البنوك العاملة بالدولة، خفضت أصولها الأجنبية الإجمالية خلال مايو الماضي بواقع 6.21 مليار درهم، بانخفاض شهري 1.22%، ورفعت هذه الأصول خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بواقع 6.16 مليار درهم، بنمو 1.24%، بعد أن تم رفعها خلال العام الماضي، بإضافة 2.1 مليار درهم موجودات أجنبية جديدة، بنمو بلغت نسبته 0.42 %.