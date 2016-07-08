ارتفاع سندات العراق الدولية بعد قرض صندوق النقد

ارتفعت السندات الدولية التي أجلها العراق حتى 2028 والبالغة قيمتها 2.7 مليار دولار، اليوم الجمعة، في الوقت الذي هبط فيه متوسط العلاوة المطلوبة لحيازة أدوات الدين العراقية مقارنة بسندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى في أسبوع، بعدما وافق صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 5.3 مليار دولار لبغداد.

ووافق صندوق النقد الدولي على ترتيب تحت الطلب للعراق أجله ثلاث سنوات بقيمة 5.34 مليار دولار، من أجل دعم جهود بغداد في مواجهة أسعار النفط المنخفضة وضمان الاستمرارية في خدمة الديون. وقال الصندوق في بيان إن الموافقة ستسمح بالصرف الفوري لنحو 634 مليون دولار.

وجرى تداول السند بارتفاع بلغ 0.4 سنت عند 77.4 سنت بالدولار، بما يبعد عن أعلى مستوى في 11 شهراً سجلته السندات العراقية قبل الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد وفق بيانات " تومستون رويترز".