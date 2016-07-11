تراجع كلفة التأمين على الديون السيادية لحكومة أبوظبي

ارتفعت الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي لأعلى مستوياتها منذ بداية عام 2016، بعد أن تراجعت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية للإمارة، لأجل خمس سنوات، بنسبة 7,92% لتصل إلى 82,59 نقطة أساس خلال تعاملات الأسبوع الأول من يوليو، مقارنة مع تعاملات الأسبوع الأخير من يونيو الماضي، وفقاً لبيانات مؤسسة «ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو».

واستهلت الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي تعاملات النصف الثاني من العام الجاري بتحسن قوي في الجدارة الائتمانية، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو»، انخفاضاً قدره 17,8% في كلفة التأمين على إصدارات الحكومة من السندات والصكوك لأجل خمس سنوات، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو مقارنة مع الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي، بحسب تقرير نشرته صحيفة الاتحاد.

وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد من 6,7% في الأسبوع الأول من يونيو 2016 إلى 5,48% في تعاملات الأسبوع الأول من يوليو الجاري، لتنضم بذلك إلى الاقتصادات الأفضل أداءً في أسواق الائتمان مع كل من الدنمارك والسويد وفنلندا والنمسا والسويد.

ويعكس تدني كلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، قوة الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي، رغم التحولات اللافتة في خريطة أسعار النفط بالأسواق العالمية وانعكاساتها على الإيرادات النفطية للدول المصدرة للنفط.

وانعكست الجدارة الائتمانية العالية لإمارة أبوظبي في الإقبال على إصدار حكومة أبوظبي أخيراً سندات قياسية بنسبة عائد (فوائد) 2.218% لسندات الخمس سنوات، ونسبة عائد 3.154% لسندات العشر سنوات، وذلك بواقع 85 و125 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية على التوالي.