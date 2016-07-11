موديز تنظر بإيجابية لدمج أبوظبي الوطني والخليج الأول

قالت وكالة Moody's للتصنيف الائتماني إن اندماج بنكي "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" خطوة إيجابية سيستفيد منها كلا البنكين، وسيرفع من تصنيفهما الائتماني.

وتتوقع Moody's أن يرتفع هامش صافي الفائدة للبنكين من 1.8% التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من 2016، إلى 2.1% للكيان الجديد الناتج عن الاندماج.

وأشار تقرير المؤسسة، إلى أن ربحية وهوامش "أبوظبي الوطني" ستستفيد من قوة قطاع عمليات التجزئة لدى "الخليج الأول"، بينما سيستفيد كبار المودعين والمقترضين لدى "الخليج الأول" من الانتقال إلى "أبوظبي الوطني"، الذي يعد كيان أكبر وأقوى.

وبحسب البيان الصادر عن البنكين في وقت سابق، فإن الكيان الناتج عن الاندماج سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأصولٍ تبلغ 175 مليار دولار وقيمةٍ سوقية تتجاوز 29.1 مليار دولار.