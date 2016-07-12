"سيتي بنك" ينذر بإغلاق حسابات تابعة للحكومة الفنزويلية

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن "سيتي ينك" يعتزم إغلاق حسابات حكومته بالعملة الأجنبية خلال ثلاثين يوماً، مندداً بهذه الخطوة وواصفاً إياها بجزءٍ من "الحصار" على حكومته.

وأنذر البنك الحكومة بأنه سيغلق حسابات البنك المركزي وبنك فنزويلا، والتي تستخدمها الحكومة في المعاملات في الولايات المتحدة وعالمياً.

وعلى صعيدٍ آخر، قامت الحكومة الفنزويلية بوضع يدها على مصنع شركة "كيمبرلي كلارك" الأميركية، وذلك بعدما أوقف إنتاجه من الورق الصحي ومواد النظافة الشخصية.

ويندرج هذا الإجراء في إطار تنفيذ التهديد الذي لوح به "مادورو" حين حذر المصانع الراغبة بوقف الإنتاج بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، من أنها ستنتقل فوراً إلى أيدي العمال.

وتشير البيانات إلى أن نحو 85% من الجهاز الصناعي الفنزويلي مشلول بسبب عدم وجود سيولة كافية للشركات.