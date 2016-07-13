التسليف السعودي يمنح 67 مليون ريال لـ544 طلبا للشباب

وافق البنك السعودي للتسليف والادخار على 544 طلباً ضمن مسار توطين قطاع الاتصالات بقيمة 66.760.000 ريال، بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني، في إطار دعم أصحاب المشاريع المتناهية الصغر بقطاع الاتصالات بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 ألف ريال للمشروع.

وأكد الناطق الإعلامي للبنك عبدالعزيز الناصر في تصريح له اليوم أن البنك يسعى إلى دعم كل شاب وفتاة ممن لديه الرغبة في خوض غمار الاستثمار، مؤكداً أن البنك لايتوانى في تقديم الدعم والتمويل والإرشاد و تأهيل الشباب الراغبين بالعمل في مجال بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها ليحقق طموحه، لمواكبة قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن قصر العمل على السعوديين في هذا النشاط.

وبين أن الطلبات التي وافق عليها البنك تنوعت ما بين الجنسين ، وتوزعت على أغلب مناطق المملكة، لافتا إلى أن البنك يستقبل أي طلب وفي أي مدينة وفق اشتراطات وسياسات البنك المقرة من الإدارة العليا.

وأوضح الناصر أن التمويل المالي المُقدم لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر في قطاع الاتصالات ورواد الأعمال، هي بمثابة قرض حسن، ويتم احتساب التمويل على العميل دون فوائد، إضافة إلى إمكانية سداده بأقساط ميسره مع إتاحة التدريب مجاناً دون أي رسوم وفترة سداد تصل لغاية 6 سنوات متضمنة فترة سماح لمدة سنة ،مشيراً إلى أن البنك اعتمد سابقاً 206 طلبات بقيمة 27.209.000 ريال لمشاريع في مسار توطين قطاع الاتصالات.