دراسة: 74% من عملاء البنوك يفضلون التعاملات الرقمية

بلغت نسبة عملاء البنوك في الإمارات ممن يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية إن كان عبر الإنترنت أو الهاتف 74%، فيما بلغت في السعودية 75% ما يضع الدولتين في الصدارة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي بلغ فيها المعدل الوسطي 62%، بينما بلغ في مصر 64%، وينخفض في الأردن إلى دون المعدل بنسبة 42% وفي لبنان 54%.

وفي ما يتعلق بطرق الدفع، فإن الدفع النقدي يبقى الأسلوب الأكثر استخداماً، تليه البطاقات المصرفية الائتمانية أو بطاقات المشتريات.

إذ يستخدم 52% من عملاء البنوك في الإمارات النقود كوسيلة دفع، بينما يستخدم 43% البطاقات الائتمانية، و36% بطاقات الدفع، و11% يستخدمون الشيكات، وذلك وفق دراسة أعدها "عرب نت" بالتعاون مع "أو أم دي" عن تحديات وفرص تبني العمليات المصرفية الرقمية، ومدى الإقبال على طرق الدفع الرقمية البديلة.

وبحسب ما ورد في صحيفة "البيان"، تنقسم نسبة 74% من مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات بين 52% يستعملون الخدمات عبر الإنترنت والهاتف معاً، و15% يستخدمون الخدمات عبر الإنترنت فقط، و7% يستخدمون خدمات عبر الهاتف فقط. واستخدم 4% من عملاء البنوك في الإمارات الخدمات الرقمية سابقاً، و16% لا يستخدمونها، و7% لا يعرفون ما هي.

زيارة البنوك

وفي الوقت نفسه، يقل معدل زيارة عملاء البنوك للفروع في الإمارات والسعودية عن الدول الأخرى، وغالباً ما يكون ذلك بغرض سحب النقود، علماً أنه ما زالت زيارة البنك مهمة في المنطقة، حيث إن 37% يزورونه مرة في الشهر، وتبلغ النسبة في لبنان 75%، ومصر 70%، والأردن 69%. فيما يزوره 28% مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وهناك نسبة 16% نادراً ما يزورون فرع بنكهم، أو نسوا آخر مرة زاروه فيها.

تبني الرقمنة

وبينت الدراسة أن ذوي الدخل الأعلى أكثر إقبالاً على تبني الرقمنة، كما أنهم يستخدمون عدداً أكبر من الخدمات.

وارتفع استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف في الإمارات من 9% عام 2010 ليبلغ ذروته عند 27% في2014، ثم انخفض في 2015 إلى 24%.

وأظهرت دراسة أعدتها "كي بي أم جي" بعنوان "الخدمات المصرفية الرقمية 2015" أن عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية بلغ 800 مليون في 2015، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.8 مليار في 2019، فيما قدرت "جيمالتو" أن عدد مستخدمي هذه الخدمات سيرتفع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 80 مليوناً في 2017.