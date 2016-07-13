نمو أرباح "السعودي الفرنسي" الفصلية 3% إلى 1.05 مليار

ارتفعت أرباح "البنك السعودي الفرنسي" بـ3% في المئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى مليار وثمانية وأربعين مليون ريال.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات بنحو 2%، نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات والخدمات المصرفية وتحويل العملات.

في مقابل ذلك، انخفض كل من دخل المتاجرة و مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام بنسبة 5.5%، وبإجمالي 663 مليون ريال.