ارتفاع أرباح بنك مسقط الفصلية 0.5% إلى 46.7 مليون ريال

ارتفعت أرباح بنك مسقط في الربع الثاني من هذا العام بنحو 0.5% مقارنة مع الربع المماثل العام الماضي، لتسجّل ستة وأربعين مليون وسبعمئة ألف ريال، متفوقة على توقعات المحللين التي أشارت إلى أرباح بقيمة ثلاثة وأربعين مليون وثلاثمئة ألف ريال.

وجاءت الأرباح مدفوعة بارتفاع إيرادات الفوائد وتزايد استرداد الديون المتعثرة، ما أدّى إلى رفع قيمة أسهم البنك بنحو اثنين في المئة عند الإغلاق.

يشار إلى أن نفقات البنك شهدت ارتفاعا على أساس سنوي، بواحد فاصل اثنين في المئة خلال الفصل الثاني، في حين ارتفعت إيرادات الفوائد بستة ونصف في المئة إلى نحو اثنين وستين مليون ريال.