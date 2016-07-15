سيتي جروب: تراجع الأرباح الفصلية 14% لـ4 مليارات دولار

أعلن بنك سيتي جروب انخفاض أرباحه الفصلية 14 بالمئة، بما يقل كثيرا عن وتيرة الهبوط التي حذر منها الرئيس التنفيذي مايكل كوربات أوائل يونيو حزيران والبالغة 25 بالمئة.

وقال المصرف الذي يحقق أكثر من نصف إيراداته من خارج الولايات المتحدة يوم الجمعة إن صافي ربحه المعدل انخفض إلى أربعة مليارات دولار في الربع الثاني الذي انتهى في 30 يونيو حزيران من 4.65 مليار دولار قبل عام.

وانخفضت أرباح السهم إلى 1.24 دولار من 1.45 دولار.

وعقب تحذير كوربات توقع محللون بلوغ ربحية السهم 1.10 دولار في المتوسط بحسب تومسون رويترز آي/بي/إي/إس.

وسجل سيتي جروب شأنه شأن منافسيه زيادة في أحجام التداول بعدما صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو حزيران.

وأعلن بنك جيه.بي مورغان تشيس آند كو نتائج أقوى من المتوقع لأنشطة التداول يوم الخميس لأسباب منها ارتفاع أحجام تداول العملات الأجنبية بفعل التصويت البريطاني.