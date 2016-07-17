المركزي التركي يوفر سيولة طارئة بفائدة صفرية للبنوك

أفادت صحيفة محلية أن البنك المركزي التركي سيعقد اجتماعا استثنائيا مع مدراء البنوك من أجل مناقشة الإجراءات التي يمكم اتخاذها من أجل الحد من تأثير محاولة الانقلاب على السوق.

وأضافت أن البنك المركزي أعلم البنوك عن مواصلته تقديم السيولة لها خلال عطلة نهاية الأسبوع وبفائدة صفرية.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي يوم الثلاثاء لتحديد تكلفة الإقراض، مع العلم أنه خفض معدل الإقراض لليلة واحدة بواقع 175 نقطة أساس منذ مارس الماضي.

وكانت الليرة التركية قد هبطت أمام الدولار بنحو 5%، يوم الجمعة إلى أدنى مستوى منذ 8 سنوات إثر الأحداث الأمنية الأخيرة.