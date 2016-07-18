أرباح "الراجحي" الفصلية تصعد 5.7% لـ2.05 مليار ريال

أعلن مصرف الراجحي في السعودية، ارتفاع صافي الأرباح للربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 5.7% إلى 2.05 مليار ريال مقارنة مع 1.94 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال المصرف في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، إن ارباحه في الربع الأول 2016 تمثل زيادة بنسبة 1.74% عن الربع الأول من نفس العام، حيث سجل البنك 2.01 مليار ريال.

وارجع "الراجحي" الإرتفاع في صافي الدخل في الربع الثاني 2016 مقارنة مع الربع الثاني 2015، إلى الإرتفاع في اجمالي دخل العمليات بنسبة 10.33% وذلك بعد ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة إضافة الى اتعاب الخدمات البنكية.

كما ارتفع دخل تحويل العملات، وذلك في مقابل انخفاض دخل العمليات الأخرى، وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 16% نتيجة ارتفاع مصاريف الرواتب، إضافة الى ارتفاع كل من مخصصات خسائر الائتمان، ومخصص خسائر الاستثمارات.