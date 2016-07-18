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تراجع أرباح "بنك البلاد" الفصلية 11% إلى 184 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
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تراجعت أرباح "بنك البلاد" السعودي بنحو 11% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، وجاءت النتائج أقلّ من توقعات المحللين، حيث بلغت الأرباح مئة وأربعة وثمانين مليون ريال، في حين كانت التوقعات تشير إلى أرباح بقيمة 200 مليون ريال.

وأرجع البنك هذا التراجع في الأرباح إلى انخفاض صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنحو 20%، إضافة إلى الارتفاع في مصاريف الرواتب الذي قابله انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية.

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي دخل العمليات بنحو 9% مع ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية إضافة إلى الارتفاع في صافي دخل وأتعاب العمولات ودخل العمليات الأخرى.

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