نمو أرباح "الإمارات دبي الوطني" 18% إلى 1.9 مليار درهم

نمت أرباح "بنك الإمارات دبي الوطني" الفصلية بنحو 18 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، حيث حقق البنك أرباحا بقيمة 1.9 مليار درهم، متفوقا على توقعات المحللين التي أشارت إلى أرباح بقيمة مليار وثماني مئة مليون درهم.

وأرجع البنك نمو الأرباح إلى تحسن معدل القروض منخفضة القيمة ليبلغ 6.6 في المئة.

وفي النصف الأول من العام 2016، بلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 1.456 مليار درهم، وهي أقل بنسبة 27% مقارنة بالنصف الأول من العام 2015، ويعود ذلك بسبب عودة نسب التكلفة للمخاطر إلى مستوياتها الاعتيادية. ويشمل صافي المخصصات مبلغ 960 مليون درهم لتحصيلات تم إعادة قيدها والتي ساهمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 118.5%.

وارتفعت القروض بنسبة 6%، ونما حجم الودائع بنسبة 4% خلال النصف الأول من العام 2016. وبقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند حدود 96.1% المستهدفة من قبل الإدارة.