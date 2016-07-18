استحواذ ياباني ضخم يثبت استمرار جاذبية شركات بريطانيا

وافقت مجموعة "سوفت بنك" اليابانية الاستحواذ على "آرم القابضة" البريطانية مقابل 23.4 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 31 مليار دولار، لتكون بذلك أكبر صفقة استحواذ في قطاع التكنولوجيا الأوروبي وفي تاريخ الشركة اليابانية.

وستدفع SoftBank نحو 17 جنيه نقدا للسهم، أي علاوة نسبتها 40%، عن إغلاق يوم الجمعة.

وتعمل "آرم القابضة" في مجال الرقائق الإلكترونية ومعالجة الهواتف الذكية التي تستخدمها عمالقة التكنولوجيا مثل سامسونغ وآبل وهواوي.

يأتي هذا الاستحواذ بعد مرور أقل من شهر على تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد متصل، قال Andrew Haldane كبير الاقتصاديين لدى بنك انجلترا، إنه يتوجب على البنك تحضير حزمة إجراءات تحفيزية متكاملة بحلول موعد اجتماع البنك المقبل في الرابع من أغسطس.

يشار إلى أن SoftBank كانت قد أعلنت مؤخرا عن خططها لجمع 14 مليار دولار من خلال التخارج من بعض الاستثمارات من بينها بيع أسهمها في Alibaba الصينية.