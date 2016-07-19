استقرار أرباح "الهولندي" الفصلية عند 539.7 مليون ريال

حافظ بنك السعودي الهولندي، على مستوى أرباحة الصافية مع ارتفاعات طفيفة بنسبة 0.1 % إلى 539.73 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ539.19 مليون ريال بالربع المماثل من 2015، غير أنه حقق ارتفاعات ملحوظة بنسبة 5.51% مقارنة بالربع الأول من 2016.

وكان البنك قد سجل أرباحاً في الربع الأول من 2016 بنحو 511.52 مليون ريال.

وارتفع إجمالي أرباح بنك "السعودي الهولندي" الفصلية، بنسبة 2.71% إلى 948.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأرباح 923.4 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام 2015.

وخلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، سجل بنك "الهولندي" انخفاضات في أرباحه الصافية بنحو 2.49% إلى 1.05 مليار ريال، مقارنة بـ 1.07 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى خلاف أغلبية البنوك، حقق "الهولندي" نمواً بودائع العملاء بنسبة 3.41% إلى 86.4 مليار يال خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 83.56 مليار يال في الفترة المماثلة من 2015.

وبرر البنك في بيان نشره على موقع "تداول" انخفاض صافي الربح في الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2015، لارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.5%، وذلك نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الاستثمارات المتاحة للبيع.

من جانب آخر ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 0.5% حيث قوبل الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وفي الارباح الناتجة من بيع الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة، بانخفاض في دخل المتاجرة وصافي دخل اتعاب وعمولات.