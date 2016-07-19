"موديز" تتوقع انخفاضاً طفيفاً بأداء القطاع البنكي بقطر

توقعت وكالة موديز في تقرير لها حول القطاع البنكي القطري، انخفاضا طفيفا في أرباح البنوك هذا العام، مرجعة ذلك إلى توقعاتها بارتفاع تكاليف التمويل خلال الفصول القليلة المقبلة وارتفاع المخصصات.

إلا أن الوكالة أشارت إلى أن القطاع البنكي سيقبى قويا بشكل عام، كونه يتمتع بمستويات حماية جيدة لرأس المال، وأن توقعات مواصلة الإنفاق الحكومي ستدعم نمو الائتمان.

أما أداء القطاع من ناحية القروض، فترى الوكالة أن أداءها سيكون الأفضل من بين الدول الخليجية، وأن تراجع جودة الأصول سيكون معتدلا، نظرا للبيئة التشغيلية المواتية المتوقعة خلال الـ 12 إلى 18 شهرا المقبلة.

ولكن موديز أشارت إلى الضغط الذي ستتعرض له القروض إثر تباطؤ الاقتصاد القطري والتحديات التي يواجهها قطاع البناء والإنشاء.

وترى موديز أن تدني أسعار النفط سيحد تدفق الودائع الحكومية في البنوك، ما سيدفها إلى اللجوء إلى الأسواق الخارجية عالية التكلفة لدعم نمو الإقراض العام المقبل.