"الأهلي المصري" يمول "سوميد" بـ 100 مليون دولار

وقع البنك الأهلي المصري، صباح اليوم، عقد تمويل معبري بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل مشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية وإنشاء رصيف بحري بالعين السخنة والذي يبلغ إجمالي تكلفته الاستثمارية نحو 321 مليون دولار.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية بمصر، المهندس طارق الملا، إن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار رفع كفاءة تشغيل منطقة "سوميد" البترولية بالعين السخنة كأحد المحاور الحيوية المهمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي استراتيجي للطاقة.

وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تنويع وزيادة أنشطة شركة "سوميد" لتكون مركزاً رئيسياً لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمنطقة خليج السويس، إضافة إلى استقبال شحنات الغاز المسال للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي .

وأوضح رئيس الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، محمد عبدالحافظ، أن المشروع يهدف إلى استقبال الغاز المسال وضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية واستقبال وتخزين ونقل المازوت لاستخدامات السوق المحلي أو إعادة التصدير، إضافة إلى استقبال وتخزين البوتاجاز وضخه في الشبكة القومية للمنتجات.

وأضاف أن المشروع يتكون من مرحلتين، الأولى تتضمن إنشاء رصيف بحري بطول 2.2 كيلومتر بغاطس حتى 19 مترا لاستقبال ناقلات المنتجات البترولية والغاز المسال، وكذلك ربط خط الغاز مع الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وتتضمن المرحلة الثانية بناء منطقة تخزين برية تضم 3 صهاريج لاستقبال وتخزين وتداول البوتاجاز و3 صهاريج لاستقبال وتخزين وتداول المازوت.

وأشار إلى أنه يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولى التي من المخطط الانتهاء منها في نهاية مارس 2017، كما أنه جارٍ حالياً إنهاء بعض الدراسات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثانية تمهيداً لطرحها على المقاولين المتخصصين .

وقال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن هذا التمويل يؤكد حرص البنك على القيام بدوره باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، وهو الدور الذي يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات الحيوية ذات المردود الاقتصادي المرتفع، خاصة المشروعات المتعلقة بمجالات الطاقة بكافة أنواعها والتي تخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتساهم في دفع عجلة التنمية.

وأوضح نائب رئيس البنك، محمود منتصر، أن توقيع عقد التمويل يأتي في إطار العلاقة الاستراتيجية الممتدة التي تربط البنك الأهلي بقطاع البترول والتي أثمرت عن تمويل العديد من مشروعاته.