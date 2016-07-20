"الإمارات دبي الوطني": لن نوقف بطاقات الائتمان خارج مصر

قال بنك الإمارات دبي الوطني إنه لن يقوم بإيقاف استخدام بطاقات الائتمان والسحب الآلي خارج مصر، مناقضا إشعارا سابقا أعلم من خلاله عملاءه بأنه سيتم تعطيل بطاقاتهم خارج مصر ابتداء من الرابع والعشرين من هذا الشهر.

وأضاف "الإمارات دبي الوطني" أنه يقوم حاليا بإجراء دراسة لوضع سقف لبطاقات الائتمان، وأنه سيقدم بطاقات بالعملة الأجنبية قريبا.

وتأتي هذه الخطوات المتناقضة بعد أن طلب البنك المركزي المصري من البنوك العاملة في مصر الشهر الماضي بضمان أنه سيتم استخدام بطاقات الائتمان والسحب الآلي الصادرة بالعملة المحلية داخل مصر فقط، وذلك بهدف وقف نزيف العملة الأجنبية.