نمو القروض إلى الودائع لـ103% في بنوك الإمارات

ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع في البنوك الإماراتية إلى 103% بنهاية يونيو الماضي، وذلك بعد وصول إجمالي القروض إلى 1.54 تريليون درهم.

فيما تراجعت الودائع بواقع 12.5 مليار درهم في يونيو مقارنة مع مايو، لتأتي دون 1.5 مليار درهم.

وفي تفصيل حركة الودائع، تراجعت ودائع "المقيمين" بـ 7 مليارات درهم على أساس شهري، مقابل انخفاض ودائع "غير المقيمين" بـ 5.5 مليار درهم.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المركزي»، أمس، أن البنوك العاملة في الدولة، قدمت قروضاً وتمويلات مصرفية لكل القطاعات خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 58.4 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 3.9% خلال النصف الأول من العام الجاري.

إذ بلغ إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية يونيو الماضي 1.54 ترليون درهم، مقابل ائتمان بقيمة 1.48 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2015.

ووفقاً للبيانات، منحت البنوك، خلال يونيو منفرداً، تمويلات بقيمة 11.6 مليار درهم بنمو نسبته 0.8%، إذ ارتفعت من 1.53 تريليون مليار درهم بنهاية مايو الماضي إلى 1.54 تريليون درهم نهاية يونيو 2016، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وبينت الإحصاءات، أنه خلال يونيو الماضي انخفض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 12.5 مليار درهم نتيجة لانخفاض بمقدار 7 مليارات درهم في ودائع المقيمين وبمقدار 5.5 مليارات درهم في ودائع غير المقيمين لتصل إلى 1.49 تريليون درهم نهاية يونيو، مقابل ودائع بقيمة 1.5 تريليون درهم نهاية مايو الذي سبقه.

لكن خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ارتفع إجمالي ودائع البنوك بقيمة 21.4 مليار درهم، إذ ارتفعت من 1.47 تريليون نهاية ديسمبر 2015 إلى 1.49 تريليون درهم نهاية يونيو الماضي بنمو نسبته نحو 1.5%

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 0.5% من 2.5 تريليون درهم بنهاية مايو 2016 إلى 2.51 تريليون درهـــــم بنهاية يونيو الماضي بزيادة شهرية قدرها 12.4% وارتفاع نصف سنوي قيمته 40.3 مليار درهم، إذ بلغ إجمالي الأصول بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2.47 تريليون درهم.