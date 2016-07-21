تراجع أرباح "العربي الوطني" 2% لـ 818 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية للبنك "العربي الوطني" بنحو 2% في الربع الثاني من العام الجاري إلى 818 مليون ريال، مقارنة بأرباح 835.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وبارتفاع بنسبة 9.2% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وكان البنك قد سجل أرباحاً صافية بنحو 749 مليون ريال في الربع الأول من العام 2016.

وارتفع إجمالي أرباح بنك "العربي الوطني" الفصليّة 2.9% إلى 1.54 مليار ريال في الربع الحالي مقارنة بــ 1.5 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2015.

وانخفض صافي ربح البنك في النصف الأول من 2016، إلى 1.56 مليار ريال، بنسبة 2.4% مقارنة بـ1.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2015.

وانخفض نمو ودائع العملاء بنسبة 2.5% إلى 129.1 مليون ريال في الأشهر الـ6 الأولى مقارنة بـ 132.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجع البنك في بيان نشره على موقع "تداول"، انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام 2015 إلى الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8.8%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان والاستثمارات ومصاريف الإطفاء والاستهلاك.