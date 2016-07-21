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تراجع أرباح "بنك المشرق" 16% إلى 539 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
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في دبي ، جاءت أرباح بنك المشرق مخيبةً للتوقعات، حيث تراجعت خلال الربع الثاني بنسبة 16% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، لتسجّل 539 مليون درهم، في حين بلغ متوسط توقعات المحللين 588 مليون ريال.

وعزا البنك التراجع في الأرباح إلى تزايد حجم القروض المتعثرة وتقلّص الدخل من العمولات.

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