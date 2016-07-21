12.8 مليار دولار مبيعات لبنوك صينية من النقد الأجنبي

قال جهاز الرقابة على الصرف الأجنبي في الصين اليوم الخميس إن صافي مبيعات البنوك التجارية الصينية من النقد الأجنبي بلغ 12.8 مليار دولار في يونيو/حزيران مقابل مبيعات صافية بلغت 12.5 مليار دولار في مايو/أيار.

وقالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في مؤتمر صحفي إن صافي مبيعات النقد الأجنبي في النصف الأول من العام الجاري بلغ 173.8 مليار دولار.

وأفاد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الأسبوع الماضي بأن مبيعاته من النقد الأجنبي في يونيو/حزيران كانت الأعلى في ثلاثة أشهر مع سعيه لحماية اليوان من تقلبات السوق الناتجة عن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الدولة للنقد الأجنبي وانغ تشونغ اليوم الخميس إن تدفقات رؤوس الاموال المغادرة للصين تنحسر.

وأظهرت بيانات في وقت سابق أن البنك المركزي الصيني باع نقدا أجنبيا بقيمة صافية بلغت 97.7 مليار يوان في يونيو حزيران إرتفاعا من 53.7 مليار يوان في الشهر السابق.

وتراجعت العملة الصينية يوم الاثنين عن 6.7 يوان مقابل الدولار للمرة الاولى منذ آواخر عام 2010 وهبطت ثلاثة بالمئة أمام العملة الأميركية منذ بداية العالم الحالي وهو ما جدد مخاوف السوق من تدفقات إلى الخارج لرؤوس الاموال.

وقالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي اليوم إن فائض الحساب الجاري للصين بلغ ما يعادل 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول من هذا العام.