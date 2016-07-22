11.6 مليار ريال أرباح المصارف السعودية في الربع الثاني

بلغت أرباح المصارف السعودية، الـ 12 المدرجة في سوق الأسهم السعودية، نحو 11.6 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل نحو 12 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي، و11.7 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري.

ووفقا لتحليل صحيفة "الاقتصادية"، تراجعت أرباح المصارف السعودية بنسبة 3.2% (383 مليون ريال) خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت بنسبة 1% (120 مليون ريال)، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

واستحوذ البنك الأهلي التجاري على الحصة الأكبر من أرباح القطاع خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 21%، حيث بلغت أرباحه 2.4 مليار ريال، بنسبة نمو 3.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 2.4 مليار ريال، تلاه مصرف الراجحي، بنسبة 18%، حيث بلغت أرباحه 2.1 مليار ريال، بنسبة نمو 5.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 1.9 مليار ريال.

وجاءت ثالثا، مجموعة سامبا المالية بنسبة 11% من أرباح القطاع، حيث بلغت أرباحها 1.3 مليار ريال، بنسبة تراجع 1.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 1.3 مليار ريال.

أما رابعا، فحل البنك السعودي البريطاني "ساب"، الذي بلغت حصته من أرباح القطاع 10%، حيث وصلت أرباحه إلى 1.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 1.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 1.1 مليار ريال.

ثم بنك الرياض خامسا، الذي بلغت حصته من أرباح القطاع 10%، حيث بلغت أرباحه 1.15 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 1.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة 1.1 مليار ريال.