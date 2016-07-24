أرباح "الخليج الكويتي" تقفز 43 % لـ39 مليون دولار

في أول أرباحٍ فصلية بعد الإعلان رسمياً عن صفقة بيع "أمريكانا"، ارتفعت أرباح بنك الخليج الكويتي بنسبة 43% خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 11.9 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 39 مليون دولار أميركي.

وجاءت الأرباح أفضل من توقعات المحللين عند نحو 26 مليون دولار.

وعزا البنك ارتفاعَ الأرباح إلى زيادة إيرادات الرسوم والعمولات وإيرادات الاستثمار. علماً بأن صافي إيرادات الفوائد انخفض بنسبة 2.3% إلى نحو 97 مليون دولار.

يشار إلى أن بنك الخليج أكبر الدائنين لمجموعة الخرافي الكويتية، التي توصلت أخيراً لبيع حصتها في شركة أمريكانا مقابل نحو 2.3 مليار دولار.