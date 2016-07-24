السعودي للاستثمار: لم نتلق ودائع من ساما بالربع الثاني

قال الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار مساعد المنيفي، في مقابلة مع قناة "العربية"، عبر الهاتف إن البنك لم يتلق أية ودائع من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في الربع الثاني من 2016.

وعزا المنيفي تراجع إجمالي دخل العمليات لدى البنك في الربع الثاني، إلى انخفاض أرباح العمولات بنسبة 2%، وذلك نتيجة تسارع مصاريف العمولات أكثر من وتيرة تسارعها في محفظة البنك الإقراضية.

أما حول المخصصات، فأوضح المنيفي أن إجمالي مخصصات خسائر الائتمان بلغت 58 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، في حين بلغت 76 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 69 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف المنيفي "اكتتبنا بالفعل في الإصدارات الحكومية". وتنوعت الإصدارات الحكومية في السعودية ما بين السندات والصكوك.

وأشار المنيفي إلى أن نسبة تغطية القروض المشكوك في تحصيلها في البنك السعودي تبلغ 211%، في حين بلغ إجمالي القروض للودائع نسبة 85%.

ولفت المنيفي إلى أن البنوك تراقب تطورات أوضاع العقار في السوق السعودية، والأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

وفي ما يتعلق بتراجع محفظة الودائع 3.5% في الربع الثاني مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، علق المنيفي على التراجعات قائلا "نحاول استقطاب الودائع الجارية غير المكلفة".

وكانت الأرباح الفصلية للبنك السعودي للاستثمار قد تراجعت إلى 321.4 مليون ريال، في الربع الثاني من 2016، بنسبة 16%، مقابل 382.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2015، ومقابل 210 ملايين ريال في الربع السابق، بنسبة نمو 53%.

وقال البنك السعودي للاستثمار في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" تراجع الأرباح في الربع الثاني يعود إلى انخفاض صافي الدخل نتيجة انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.4% وذلك نتيجة الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، ومكاسب استثمارات، قابله ارتفاع في أرباح تحويل عملات أجنبية.