5 بنوك سعودية تتخطى القروض إلى الودائع نسبة الـ90%

كشفت البيانات المالية الأولية لنتائج البنوك السعودية في الربع الثاني من العام الجاري ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لأكثر من 90%، في عدد من البنوك.

وقامت قناة "العربية"، باحتساب نسبة القروض إلى الودائع في عدد من البنوك السعودية، حيث تجاوزت القروض إلى الودائع حاجز الـ90%، في 5 بنوك على رأسها بنك الرياض حيث تجاوزت القروض إلى الودائع حاجز الـ94%، وهي النسبة الأعلى بين البنوك السعودية.

تلا بنك الرياض، من حيث ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، البنك السعودي الفرنسي 93.4%، ثم البنك العربي الوطني 91.3%، والبنك السعودي الهولندي 90.2%، وبنك الاستثمار90%.

وكان الرئيس التنفيذي لبنك البلاد السعودي عبد العزيز العنيزان قد كشف في مقابلة مع قناة "العربية"، أن مؤسسة النقد العربي السعودي وضعت ودائع بشكل مباشر لدى البنوك السعودية في الربع الثاني.

وتفسر هذه الخطوة النمو في الإقراض الذي شهدته العديد من البنوك السعودية مقابل استقرار أو تراجع الودائع.

وكشفت الدراسة أن 5 من البنوك جاءت نسبة القروض إلى الودائع فيها أقل من 90%، وهي الإنماء 89.6%، البلاد 87.6%، الجزيرة 87.2%، ساب 87.2%، الأهلي التجاري 84.1%.

وكانت القروض إلى الودائع في الراجحي 82.8%، وسامبا 76%.

وفي كل القطاع البنكي جاءت نسبة القروض إلى الودائع في الربع الثاني من 2016، نحو 86.7%، وهي أقل من النسبة المسموح بها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وهي 90%.

وكانت نسبة القروض إلى الودائع في الربع الأول من العام الجاري 84.5%، فيما كانت في الربع الثاني من 2015، نحو 78.2%.