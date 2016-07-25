أرباح "الخليج الكويتي" ترتفع بـ34% لـ11.9 مليون دينار

ارتفعت أرباح بنك الخليج الكويتي الفصليّة بنسبة 34% خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 11.9 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 39 مليون دولار أميركي، وجاءت الأرباح أفضل من توقعات المحللين عند نحو 26 مليون دولار.

وعزى البنك ارتفاع الأرباح إلى زيادة إيرادات الرسوم والعمولات وإيرادات الاستثمار، علماً أن صافي إيرادات الفوائد انخفض بـ 2.3% إلى نحو 97 مليون دولار.

يشار إلى أن بنك الخليج أكبر الدائنين لمجموعة الخرافي الكويتية، التي توصلت أخيراً لبيع حصتها في شركة أمريكانا مقابل نحو 2.3 مليار دولار.