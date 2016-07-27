أكبر بنك مصري خاص يخفض سحب بطاقات الائتمان بالخارج 50%

خفض البنك التجاري الدولي في مصر الحد الأقصى للسحب والشراء ببطاقات الخصم والائتمان خارج مصر بنحو 50 % اعتبارا من أول أغسطس.

وجاءت التخفيضات على الشكل الآتي، لأصحاب البطاقات الكلاسيك، خفض الحد الأقصى للمشتريات خارج مصر لأصحاب هذه البطاقات إلى 2500 دولار شهريا عوضاَ عن 5000 دولار والبطاقات الذهبية إلى 3500 دولار شهريا من 7500 دولار.



تأتي هذه الإجراءات في وقت تعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.



ويبلغ سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر 8.88 جنيه بينما واصل قفزاته في السوق الموازية ليبلغ 12.70 جنيه وفقا للمتعاملين اليوم.



يذكر أن البنك التجاري الدولي يعد أكبر بنك خاص في مصر.