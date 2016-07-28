"كريدي سويس" يكسر التوقعات السلبية بتحقيق أرباح مهمة

أعلن بنك كريدي سويس السويسري اليوم الخميس، تحقيق صافي ربح بلغ 170 مليون فرنك سويسري (172.6 مليون دولار)، في الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو، بما يخالف تماما توقعات المحللين بتحقيق خسائر للربع الثالث على التوالي.



وفاقت النتائج أيضا أكثر التوقعات تفاؤلا في استطلاع لرأي ستة محللين أجرته "رويترز" بتسجيل خسائر بواقع 192 مليون فرنك في المتوسط.



وقال الرئيس التنفيذي تيجاني تيام -الذي يعكف على إعادة هيكلة ثاني أكبر بنك في سويسرا لتركيز الأنشطة على إدارة الثروات بعيدا عن الخدمات المصرفية الاستثمارية: "ما زلنا حذرين في توقعاتنا للنصف الثاني من العام 2016 في ضوء الضبابية التي خلقتها المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية وعززتها نتائج الاستفتاء البريطاني (على العضوية في الاتحاد الأوروبي) قبل أسابيع قليلة".

