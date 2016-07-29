المركزي الياباني ييسر سياسته النقدية

وسع بنك اليابان المركزي برنامج التحفيز النقدي، اليوم الجمعة، بزيادة طفيفة في مشتريات صناديق المؤشرات، في استجابة لضغوط من الحكومة وأسواق المال لاتخاذ إجراء أكثر جرأة من أجل تحفيز النمو وتسريع وتيرة التضخم صوب المستوى المستهدف البالغ 2%.

غير أن البنك المركزي أبقى على المستوى المستهدف للقاعدة النقدية عند 80 تريليون ين (775 مليار دولار)، وكذا على وتيرة مشترياته من أصول أخرى بينها سندات الحكومة اليابانية.

كما أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة البالغ 0.1% الذي يفرضه على بعض الاحتياطيات الفائضة التي تودعها المؤسسات المالية في البنك المركزي دون تغيير.