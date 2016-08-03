994 مليون دولار أرباح "ستاندرد تشارترد" في النصف الأول

أظهرت نتائج أعمال ستاندرد تشارترد أن البنك حقق أرباحا أساسية قبل حساب الضرائب بلغت 994 مليون دولار في الأشهر الـ6 من العام الجاري حتى نهاية يونيو ليعود إلى الربحية بعد تكبده خسارة قدرها مليار دولار في النصف الثاني من 2015.



وتراجعت الأرباح في النصف الأول، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار الأشهر الـ 6 الأولى من العام 2015، في ظل الغموض المتزايد الذي يكتنف الاقتصاد العالمي.

وأشار البنك إلى انخفاض نفقاته بنسبة 13% في نفس الفترة بفضل مساعي كبح التكاليف في عهد الرئيس التنفيذي بيل وينترز.



وفي تقرير مشابه لبيان أصدره HSBC في وقت سابق، قال ستاندرد تشارترد إنه سيرجئ أيضا هدفه لتحقيق عائد على حقوق المساهمين نسبته 8% بحلول 2018، وعزى ذلك إلى تباطؤ النمو العالمي وانخفاض أسعار الفائدة.



ولفت البنك إلى أن نسبة كفاية رأسماله الأساسي استقرت عند 13.1% .



وصعدت أسهم البنك 4.1 % في لندن لتصل إلى 611 بنسا بحلول الساعة 09:18 بتوقيت غرينتش بعد إعلان النتائج.