غرامة "قاسية" على غولدمان ساكس بـ36.3 مليون دولار

فرض الاحتياطي الفيدرالي غرامة على مجموعة "غولدمان ساكس" بقيمة 36.3 مليون دولار، وسط مزاعم بأن موظفين سابقين لدى المجموعة حصلوا على وثائق سرية من الاحتياطي الفيدرالي.

ويسعى الاحتياطي الفدرالي فرض غرامة أخرى بنحو 340 ألف دولار على المدير العام السابق لدى المجموعة وحرمانه بشكل دائم من العمل كمصرفي.

وبحسب بيان الاحتياطي الفيدرالي، فإن المدعى عليه، الذي كان يعمل مسبقا لدى اللجنة الاتحادية للتأمين على الودائع، بدأ منذ عام 2012 بالحصول على معلومات سرية غير مصرح بها من قبل المنظمين واستخدامها في عملياته في المجموعة الأميركية.

وقد طالب الاحتياطي الفيدرالي "غولدمان ساكس" بتشديد إجراءاته الداخلية وأنظمة الامتثال.